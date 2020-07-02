Україна має відгородитися від Донбасу і Криму «інтелектуальною та культурною» стіною

Таку думку озвучив колишній депутат України Богдан Бенюк в ефірі "4 каналу".

За його словами, конфлікт з РФ затягнеться на довгі роки.

"Війна буде продовжуватися, у нас вона так швидко не закінчиться. Вона так не закінчиться, тому що ворог, який є на сході нашій країни, він не може жити з тим, щоб існувала поряд з ним Україна, яка буде незалежна від них. Тому ми будемо мати цю біду ще довгі роки життя", - зазначив колишній нардеп.

Бенюк упевнений, що єдиним способом вберегтися від впливу агресора стане "культурна" стіна.

"І нам потрібно до цього звикати, розуміти, що ми будемо таку боротьбу вести до того часу, поки ми або, як кажуть світочі… треба будувати якусь величезну стіну, відгородитися від них (Крим і Донбасу - ред.), хоча це робити, ми таку «китайську» не збудуємо стіну. Але, власне, інтелектуальну, духовну, культурну стіну ми таку повинні зробити", - зазначив екс-нардеп.

У той же час він вважає, що Крим і Донбас потрібно повертати.

"Я не знаю, як ці території будуть наші повертатися, через які юридичні або інші речі ми зможемо їх повернути, але нам потрібно розуміти, що ми повинні претендувати на ці території, забирати їх, відвойовувати їх усіма можливими способами", - сказав Бенюк.

Раніше письменник Віктор Суворов висловив упевненість, що Україна має відгородитися від окупованих територій Луганської та Донецької областей високою стіною.

Він упевнений, що жителі ОРДЛО ніколи не зміняться, а за час війни Україна показала, що зможе прожити без цих регіонів, які мріють про «російською світі».

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