Активісти не бажають миритися з реваншем антиукраїнських сил

Про це йдеться на офіційному порталі Національного корпусу.

Зазначається, що сьогодні, 2 липня, у столиці України пройшла багатотисячна акція протесту проти реваншу антиукраїнських сил.

Як повідомили у Нацкорпусі, тисячи патріотів та активістів зібралися на Софійській площі та вирушили до СБУ та Мін'юста з вимогою заборонити діяльність кремлівських політичних проектів – “ОПЗЖ” й “партія Шарія”.

Керівництво Національного корпусу впевнено, що за мовчазної згоди влади агенти Кремля, прикриваючись “мирною” риторикою, сьогодні ведуть антидержавну діяльність та працюють на знищення України.

«Всі ці люди, мова йде не тільки про Шарія, а в першу чергу про їхніх господарів – «ОПЗЖ», Медведчука, – роками підривають основи суверенітету та територіальної цілісності країни. Вони скуповують всі ЗМІ в нашій країні. Вони літають у Москву до людей, яких Україна формально вважає лідерами країни-агресора. Вони ллють бруд на ветеранів війни, на Революцію Гідності. Вони знищують країну прямо зараз. Що робить в цьому плані поліція, Служба безпеки, прокуратура? – Нічого», – заявив під час акції лідер НК Андрій Білецький та додав, що силовики сьогодні "штампують" кримінальні справи саме против активістів, які намагаються зупинити проросійський реванш.

Учасники багатотисячного протесту передали СБУ звернення з вимогою щодо перевірки "ОПЗЖ" та "Партії Шарія" та притягнути винних до відповідальності через держзраду.

«Націоналісти стали на захист України у 2014-му – не допустимо ватного реваншу й сьогодні. Це – наша земля, і ми її не віддамо!», – резюмували у Національному корпусі по завершенню акції.

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