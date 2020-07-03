ЗСУ почали посилено готуватися до наступу в міських умовах

Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, передає Army Inform.

"Зараз ми набагато більше уваги і часу приділяємо підготовці військ до наступальних дій в урбанізованій місцевості. За шість років ми навчилися добре оборонятися. А війська повинні бути освіченим і наступати вдень і вночі, за будь-яких погодних умовах. Таке завдання я поставив ще рік тому", – заявив командувач ЗСУ.

Крім того, Хомчак розповів про можливість силового визволення Донбасу:

"Від себе скажу, що зараз робляться величезні зусилля з боку президента, українського дипломатичного корпусу, наших переговірників для пошуку таких аргументів, створення такої ситуації, щоб Російська Федерація прибралася з Донбасу", – розповів Хомчак.

Раніше ми писали, що Росія перекидає додаткові сили на кордон з Україною і може різко перейти до вторгнення

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів заступник секретаря РНБО генерал Сергій Кривонос.

"Не вірте казкам про доброго північному сусідові! Ми повинні бути морально, економічно і військово завжди готові до будь-якого розвороту подій. Повинні зникнути помилкові сумніву, що РФ заспокоїться і змириться з існуванням незалежної і вільної України", - заявив представник ЗСУ.

За словами Сергія Кривоноса, російські військові нарощують сили на Сході і в захопленому Криму. Крім того, вони збирають значні бойові ресурси, прикриваючись навчаннями.

"РФ постійно нарощує військовий контингент у наших кордонів на сході, йде посилення угрупування військ в тимчасово окупованому Криму. Масштабні військові навчання Росії «Кавказ-2020», можуть посилити військову загрозу для України", - зазначив український генерал.

Нагадаємо, Путін і Лукашенко остаточно посварилися, кадри взаємних принижень.

Як повідомляла Politeka, Путін оголосив термінову мобілізацію, що загрожує Україні.

Також Politeka писала, що у РФ твердо вирішили позбутися від Путіна, колишній розвідник КДБ озвучив сценарій.