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Член Святого і Священного Синоду Вселенського патріархату, митрополит Елпідофора заявив, що українська церква є матір'ю для церкви московської

Слова священнослужителя наводить "Укрінформ".

За його словами, вважати церкву в Москві матір'ю церкви України це "парадокс".

"У випадку з українською церквою принаймні парадоксальним і хибним є твердження будь-якого про те, що церква у Москві є матір'ю церкви України. Як раз навпаки. Московська церква є дочкою української церкви, яка - українська церква є дочкою Вселенського Патріархату", - зазначив він.

Крім того, митрополит уточнив, що не має значення, чи була Україна в часи хрещення Київської Русі оскільки географічно це та ж територія.

"Так, матір'ю для української церкви є церква в Константинополі, а московської церкви є матір'ю церква в Києві", - підкреслив він.

Раніше ми писали про те, що патріарх Кирил освятив головний військовий храм Росії. На цей захід президент Росії Володимир Путін не з'явився, хоча раніше збирався відвідати церемонію.

Ініціатором будівництва культової споруди в 2018 році став міністр оборони Сергій Шойгу. На його створення зібрали близько 3 мільярдів рублів пожертвувань, ще 2 млрд і 950 млн виділили з бюджетів Москви і Підмосков'я відповідно.

Ще до свого відкриття храм опинився в епіцентрі скандалу після того, як в нього виявили мозаїку з портретами Путіна і Шойгу. Незабаром її прибрали.

Нагадаємо, Путіна і Шойгу увічнили в храмі.

Як повідомляла Politeka, російський поет присоромив окупантів за агресію проти України.

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