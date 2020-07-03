Тільки 30% новонароджених дітей захищені від цього

Через низький рівень вакцинації українці ризикують зіткнутися з ще однією небезпечною хворобою – поліомієлітом. Про це повідомляє Politeka.net, посилаючись на звіт Європейської регіональної комісії з сертифікації ліквідації поліомієліту.

Співробітники РКС провели дослідження і склали список країн, в яких спостерігається підвищений ризик спалаху поліовіруса cVDPV. Саме він викликає небезпечну і невиліковну хворобу поліомієліт, яка вражає переважно дітей до 5 років і призводить до серйозних порушень центральної нервової системи, аж до повного паралічу. 5% випадків захворювання закінчуються смертю.

Україна теж потрапила в зону ризику. Причина в недостатній вакцинації населення, уточнюють фахівці. За 5 місяців 2020 року лише 30% новонароджених дітей, які потребують вакцинації, пройшли всі щеплення для профілактики поліомієліту. Цієї кількості недостатньо, щоб домогтися річних показників у 95% вакцинованих і тим самим знизити ризик поширення небезпечного вірусу.

У Центрі громадського здоров'я України розповіли, що в минулому році в країні було вакциновано понад 78% дітей віком до року, така ж кількість дітей у віці до 18 місяців, 80% дітей 6 років і більше 80% дітей 14 років.

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