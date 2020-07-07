Жителі ОРДЛО, які отримали російські паспорти, є заручниками ситуації

Про це в ефірі українського телеканалу заявив віце-прем'єр-міністр Олексій Резніков, пише Politeka.net.

За його словами, Київ не має претензій до тих жителів тимчасово окупованого Донбасу, які отримали російські паспорти.

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Резніков стверджує, що отримання паспортів РФ в окупації - спосіб виживання місцевих жителів.

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"Щодо паспортів. Так, 200 тисяч на окупованому Донбасі (отримали російські паспорти, – Ред.). До речі в режимі перехідного правосуддя ми пишемо, що в тому числі ідею, що більшість людей, які отримали ці паспорти і в Криму і на Донбасі, вони є заручниками. Це їхніх спосіб виживання. До них українська держава не має претензій", – підкреслив топ-міністр в ефірі телеканалу.

Представник України в ТКГ також додав, що претензії українська сторона має до тих, хто служить окупаційним військам – вони повинні нести за це відповідальність.

"Тільки до тих (є претензії – Ред.), хто був колаборантами, хто служив вірою і правдою окупаційному режиму і у кого кров на руках. Ті будуть нести відповідальність, незважаючи на будь-які спроби її уникнути", – резюмував Резніков в ефірі телеканалу.

Раніше Олексій Резніков розповідав про поступки щодо Донбасу. За його словами, сьогодні Москва готова на "зближення позицій" з Україною в рамках переговорів з припинення війни на Донбасі.

"Я більш оптимістично дивлюся на ці речі. Так, це складно, але точно інша тональність, інша риторика. Ні ворожості. Є демонстроване представниками Російської Федерації бажання знайти можливість все-таки зблизити позиції. А це вже важливо", – підкреслив Резніков.

Віце-прем'єр-міністр також додав, що питання ротації російських представників на переговорах у ТКГ це "питання часу".

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