Україна внесла Албанію в список країн "червоної зони"

Албанія поповнила список країн "червоної зони" Міністерства охорони здоров'я України за показниками захворюваності COVID-19.

Як пише Politeka.net, про це заявило Державне агентство розвитку туризму України на офіційній сторінці у Facebook.

Станом на 6 липня 2020 року, в Албанії налічують 1160 активних випадків COVID-19, а показник на 100 тисяч населення налічує 40,3 випадків.

"Інформація щодо п’яти країн, куди можуть полетіти на відпочинок українці: до червоної зони потрапила Албанія. «Червоними» лишаються Чорногорія і Єгипет.

Також, у Держтуризмі нагадали, що ті громадяни, які приїжджають із країн "червоної зони" повинні дотримуватись 14-денної обсервації або скористатись додатком «Дій вдома».

Своїм рішенням Кабінет Міністрів дозволив не проходити обсервацію, тим громадянам, що приїхали з країн "червоної зони", але при умові, що вони зроблять тест на COVID-19 методом ПЛР після перетину державного кордону і матимуть негативний результат.

В'їзд в Україну з країн "зеленої зони" дозволили без обмежень.

Іноземним ж громадянам, при в'їзді в Україну буде необхідний страховий поліс, який покриє витрати на обсервацію та COVID-19.