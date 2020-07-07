Україна внесла Албанію в список країн "червоної зони"
Албанія поповнила список країн "червоної зони" Міністерства охорони здоров'я України за показниками захворюваності COVID-19.
Як пише Politeka.net, про це заявило Державне агентство розвитку туризму України на офіційній сторінці у Facebook.
Станом на 6 липня 2020 року, в Албанії налічують 1160 активних випадків COVID-19, а показник на 100 тисяч населення налічує 40,3 випадків.
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