СБУ спільно з прокуратурою Луганської області провела спецоперацію

Відомо, що диверсант окупаційної адміністрації РФ планував підірвати два резервуара з аміаком на території ПРАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот", повідомляється на сайті Офісу генпрокурора.

Затриманим виявився громадянин України, який служив у так званій "народній міліції ЛНР".

"Метою диверсії було спричинення екологічної катастрофи і масове знищення жителів Луганської області. На момент замаху на вчинення диверсії в ємностях зберігалося 3500 т аміаку", – йдеться у повідомленні.

На даний момент відомо, що проводяться слідчі дії для встановлення всіх обставин спроби скоїти злочини.

Раніше ми писали, що російські збройні угруповання на Сході України продовжують утримувати в бойовій готовності артпідрозділи армійських корпусів "Донецьк" і "Луганськ", а також вони відпрацьовують вчення.

Дані дії кремлівських бойовиків сигналізують про готовність до ескалації конфлікту.

"За повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російських окупаційних військ продовжує утримувати в готовності до застосування артилерійські підрозділи. Зокрема, у з'єднаннях та частинах 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК проходять заняття з коригувальниками вогню артилерії. Також 10-11 червня проведено тренування з управління вогнем і відпрацюванням прихованого висування на підготовлені вогневі рубежі чергових артилерійських підрозділів по всіх напрямках", - йдеться в повідомленні.

Інформується, що одночасно окупанти в рамках тижня мобілізаційної готовності проводять уточнення мобілізаційного ресурсу.

"Російські окупаційні адміністрації зобов'язали керівників підприємств усіх форм власності до кінця поточного тижня надати списки військовозобов'язаних всіх категорій", - резюмували в Міноборони.

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