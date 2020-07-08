Українка влаштувала для бійців ВСУ кімнати відпочинку у власному будинку

Історію Олени Мокренчук розповіли на "АрмияInform"



В 2014, коли бойові дії на Донбасі перебували у особливо в гарячій стадії у жінки виникла ідея облаштувати для захисників кімнати відпочинку.

Гостра необхідність також виникала через польових гризунів в бліндажах. Військові нечасто розповідають, як миші вкривали стіни і підлогу, наче килим, і обгрызали пальці сплячим дітям.

Бійці ВСУ тоді могли протягом доби задовольнити елементарну потребу у сні. А в скромних кімнатах, облаштованих волонтерами, бійці могли побути в тиші, поспілкуватися з новими людьми. Психологами для військових так само були волонтери.

"Андрій Жук (загиблий в 2016 році командир 3-го батальйону 72-ї бригади. – Ред.) коли запитав, навіщо з ранку до вечора няньчитися з кожним бійцем? Відповідаю: «Ви мені все, як синки, а я завжди хотіла мати багато дітей». Каже: «Так нас тільки в 3-му батальйоні – 850!» Я йому: «Про, якраз стільки, скільки треба». Він тоді довго сміявся", – згадує Олена Мокренчук.

Раніше ми розповідали про українку Ольгу Прищепу, яка вже чотири роки знешкоджує міни ворога на Донбасі.

Ольга ніколи не мала справи з військом. Зі столичного бухгалтера, яким працювала багато років, вона стала начальником медичної служби батальйоні імені Джохара Дудаєва.

Зараз жінка − сапер і головний сержант інженерного взводу однієї з бригад ВСУ.

Нагадаємо, військовий РФ в прямому ефірі випадково розпатякав про злочини на Донбасі.

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