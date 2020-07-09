Стало відомо, коли в Україні можуть скасувати карантин через епідемію китайського вірусу

Про це в інтерв'ю каналу 24 розповів головний санлікар Віктор Ляшко.

Як відомо, вже 31 повинен закінчитися карантин, запроваджений Кабінетом міністрів.

Однак, як заявив Ляшко, деякі обмежувальні заходи будуть діяти в Україні до появи ліків або імунобіологічного препарату проти китайського вірусу.

Санлікар також попередив українців, що їм потрібно готуватися жити в умовах обмежувальних заходів.

"На певних окремих адміністративних територіях може бути жорсткий карантин, на інших можуть бути пом'якшення. Я не кажу про повне скасування. Це певне обмеження кількості людей, які одночасно можуть заходити у приміщення, маска на обличчі в громадських будівлях, обробка рук антисептиками на вході. Це ті речі, з якими нам доведеться жити трохи довше, до появи лікарських засобів або імунобіологічного препарату", – попередив Ляшко в ефірі телеканалу.

За словами головного санлікаря, експерти моделюють сценарії і аналізують, як буде розвиватися ситуація всередині країни.

"Три абсолютно різних сценаріїв, які ми розглядаємо. Паралельно там ще проводять експерти різне моделювання. Але за базу ми беремо ці 3 сценарію, порівнюємо їх між собою і ретроспективно – як вони показали себе, і проспективно – дивитися, що нас очікує", – резюмував Ляшко у спілкуванні з журналістами.

Раніше ми розповідали про нову заборону для українців. Так, установам культури час роботи продовжили з 22:00 до 23:00, а роботу нічних клубів в умовах карантину після 23:00 заборонили на території всієї України.

Для установ культури були обмеження у вигляді розсадження в шаховому порядку і обмеження в роботі до 22:00. Тепер культурні установи зможуть працювати до 23:00 при дотриманні тих же обмежень.

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