Поранений воїн ЗСУ звернувся до українців з криком душі про байдужість до війни на Донбасі

В мережі опублікували звернення пораненого воїна ЗСУ до українців, багато з яких охололи до теми війни і втрат на фронті.

Звернення захисника України оприлюднила волонтер Марина Соколова на сторінці фонду "Повернись живою" у Facebook.



Вона нагадала, що тільки 8 липня в Головний військовий клінічний госпіталь у Києві доставили 11 тяжкопоранених воїнів з передової на Донбасі.

"А нас в цьому місті ще згадують? Пам'ятають, що війна на Донбасі? Пам'ятають, що ми там помираємо, чи ні? Але правду скажи! Ну, просто для розуміння!". Що б ви відповіли молодому пораненому воїну, що таке питає?" – звернулася дівчина до співгромадян.

Вона зазначила, що вже сьомий рік поспіль в Україні військові госпіталі постійно приймають нові борти з пораненими Героями.

"Змінюються обличчя захисників, роки народження деяких з них вже 2000-і, змінюються підрозділи, в яких вони служать. Гаряче і неспокійно сьогодні на сході, гаряче в операційних, неспокійно рідним ще 11 воїнів. Люди, не забувайте, що війна триває! Пам'ятайте, що прямо зараз, поки ви читаєте цей пост, хтось тримає зброю, а хтось – скальпель. Заради життя!" – закликала волонтер українців до небайдужості.

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