Йому можна тільки поспівчувати...

Ветеран Другої світової обурився ставленням РФ до учасників війни

Його слова наводить "Крим. Реалії"

Куддус Юнусов брав участь у партизанському русі часів Другої Світової війни і був учасником визволення Криму, але після окупації півострова Росією розчарувався.

Він обурений тим, як вчинили з його народом, і тим, що за худобу і будинки, відібрані у кримських татар, досі немає компенсацій.

"Під час війни було 240 тисяч кримських татар, 83 тисячі забрали на фронт. 33 тисячі загинули, десятки тисяч – ред.) залишилися лежати в полі. 24 героя Радянського Союзу – ред.) призначені. Дев'ятьом (медаль «Золота зірка» – ред.) дали, іншим не дали. План був висилати! А тоді ми, корінний народ, трудилися, такі фрукти збирали. Будинок, майно, корова, вівці, – знаєте, скільки багатства було?! Держава Росія нічого нам не повернуло, дуже прикро. Людей образили, знищили", – обурюється він.

За його словами, після окупації півострова Росією розчарувався

"Україна дала мені все, але Росія нічого не дала. Тільки ювілейну (медаль - ред.) дала. Я 75-річчя (перемоги у Другій світовій війні – ред.) чекав. Може бути, думаю, що мені дадуть. Я дійсно велику справу зробив – ризикував", - заявив він.

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Пережив жахи війни Іван Аникійович не стримав сліз над труною молодого хлопця. Саме тоді про нього дізналися, без перебільшення, в усьому світі. Його мова на похоронах неможливо слухати без сліз. Він сміливо і безапеляційно назвав російського президента головним винуватцем і своєї особистої трагедії, і біди для цілої країни.

Нагадаємо, парад окупантів ледь не обернувся трагедією в Севастополі.

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