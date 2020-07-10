Сьогодні, 10 липня, стало відомо про справжньої трагедії на Донбасі, життя за батьківщину віддав молодий боєць і захисник

Про це повідомляє Politeka з посиланням на 30-ї ОМБР у Facebook.

«Війна за незалежність продовжує забирати найкращих. У нас знову втрати… Вчора, 8 липня 30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького назавжди втратила бійця, надійного товариша, бойового побратима, відданого захисника України. Від ворожої кулі загинув наш боєць, стрілок-помічник гранатометника солдатів Шило Олег Олегович. Йому було всього 29», — йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що родом боєць був з Києва. У квітні йому виповнилося 29 років. У період з 2009 по 2010-й служив на строковій службі у 138-ї радіотехнічної бригади в Василькові, Київська область.

Воювати в 30-у бригаду пішов в грудні минулого року. У воїна залишилися батьки й сестра.

«І хоча для Олега це була перша ротація в зону бойових дій, командири та побратими відзначають, що він відповідально ставився до виконання службових обов'язків. Виявляв себе дуже добре. Відвертий, щирий, веселий, завжди всім цікавився і хотів вчитися, - зазначають побратими. Найбільше мріяв, щоб закінчилася ця проклята війна, яка забирає життя найкращих синів України. У загиблого воїна залишилися батьки та сестра», — йдеться в тексті повідомлення.

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