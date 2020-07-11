Українцям не варто розслаблятися, оскільки серпень буде таким же спекотним, як і липень

Такий прогноз озвучив народний синоптик Леонід Горбаль, пише Обозреватель.

Він попередив українців, що останній місяць літа запам'ятається українцям спекою і мінімальною кількістю опадів.

Горбаль у спілкуванні з журналістами зазначив, що останні дні липня будуть дощовими, але дуже теплими, а температура встановиться на рівні +27…+29 градусів. Така погода буде і на початку серпня.

"2 серпня очікуються невеликі дощі на сході і півдні України, після настане суха і спекотна погода. До 11 серпня температура буде коливатися в межах від 26 до 33 градусів тепла вдень та +18…+20 вночі", – продовжив синоптик.

Довгоочікувана прохолада прийде в Україну вже в двадцятих числах серпня.

"Вже з 23 серпня температура знизиться до +20…+22 градусів вдень, а вночі до +12…+13. На півдні буде трохи тепліше – до +25 вдень, та +16…+18 вночі. В останні дні місяця температура повітря знизиться ще на пару градусів", – попереджає Горбаль українців.

Якщо порівнювати з липнем, то серпень, дійсно, не буде багатий на опади. Підсумовуючи, Горбаль додав, що в серпні випаде до 22 мм опадів в залежності від регіону.

Раніше ми попереджали, що сьогодні, 11 липня, в Україні оголосили штормове попередження.

Синоптики попереджають, що на західні області обрушаться грозові дощі та шквали, через що українцям слід бути гранично обережними.

Так, за даними Українського гідрометцентру, 11 липня небезпека очікується в більшості західних областей: вдень грози, в окремих районах очікуються град і шквали 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий).

Вже завтра, 12 липня, на території країни пройдуть значні грозові дощі, в Карпатах та на Закарпатті будуть сильні дощі (II рівень небезпеки, помаранчевий).

Нагадаємо, що Україну чекає нова погодна аномалія, прогноз кліматолога.

Раніше Politeka повідомляла, "Втекти не встигли": піщана буря накрила курорт на Одещині, відео НП