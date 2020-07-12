Відразу кілька українських областей не готові до пом'якшення карантинних обмежень

Як передає Politeka.net, про це стало відомо з даних, оприлюднених Міністерством охорони здоров'я.

Як відомо, карантин послаблюють в областях, де не більше 50% зайнятих ліжок у лікарнях, робиться не менше 24 досліджень і тестів на 100 тисяч населення, коефіцієнт виявлення випадків уханьского вірусу більше 11%, а динаміка зростання захворюваності вище 10%.

На даний момент під ці критерії підпадає відразу сім областей.

Так, в Закарпатській області занадто велика завантаженість лікарень і високий відсоток виявлення інфікованих людей. Такі ж невтішні результати спостерігаються у Волинській та Рівненській областях.

У Вінницькій та Тернопільській областях спостерігається висока динаміка зростання захворюваності, тому послаблювати карантин там теж не будуть.

Крім цього, недотягують до норм Донецька і Чернівецька області. Відзначається, що в цих регіонах тестують надто мало людей.

Раніше повідомлялося, що 11 липня Харківській області дозволили послабити карантин.

Тим часом, в Україні зафіксовано понад 53 тисяч людей, що заразилися. За останню добу було виявлено 678 нових випадків. При цьому вже більше 26 тисяч українців одужали.

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