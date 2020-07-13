Волонтер і блогер Наталія Юсупова заявила, що Росія з небувалою силою може повторити в Україні 2014 рік

Крім того, вона зазначила, що все те, що відбувається в українській політиці – не більше, ніж ширма і штучне створення приводу відволікти народ від нагальних і вкрай важливих проблем в Україні.

Про це вона написала у своєму блозі на сторінках видання Обозреватель.

Юсупова нагадала, що війна на Донбасі все ще відбувається і кожен день гинуть українські військові, а експерти з усього світу попереджають про можливе вторгнення Росії.

"Війна не закінчується, кожен день поранені, десятки убитих, покалічених воїнів. Борти з пораненими прибувають щодня на прифронтових госпіталю. Мало того, професіонали військової справи та зарубіжні експерти вже фактично кричать на весь світ про можливе вторгнення і захоплення окупантами нових українських територій", - зазначила волонтер.



Волонтер попередила, що у зв'язку із загостренням ситуації на Добассі в Україні може повторитися 2014 рік, але наші політики все ще не займаються проблемами в Україні, а б'ються один з одним.

"Це означає, що може повторитися 14 рік з небувалою силою з безліччю жертв як військових, так і цивільних. А наші політики і чиновники грають в дурня, судять опонентів, ганяються за активістами, волонтерами і воїнами, звинувачуючи у всіх проблемах тільки патріотів. В країні бардак, безробіття і хаос. Народ годують застарілими кремлівськими методичками, вульгарними казками про те, що все ок товариші, правильною дорогою йдемо, але ідіотів які вірять в серіали про простого хлопця-президента все менше і менше", - резюмувала блогер.

Нагадаємо, волонтер Юсупова пояснила Зеленському, хто насправді врятував Україну від китайського вірусу.

Як повідомляла Politeka, Юсупова різко висловилася про російських окупантів.

Також Politeka писала, що волонтер Юсупова викрила Зеленського в брехні про Донбас



