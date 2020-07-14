В Україні збираються продовжити карантин у новому форматі

Про це повідомляє "Сегодня" з посиланням на високопоставлене джерело в Міністерстві охорони здоров'я України.

"Зараз йде дискусія про продовження карантину і про те, в якому вигляді його продовжувати. З більшою часткою ймовірності карантин буде продовжено після 31 липня. Продовжені будуть ті карантинні заходи, які показали свою ефективність. Ті, які виявилися неефективними, будуть скасовані", – розповіли в МОЗ.

Джерело зазначило, що виявилися ефективними заходами: дотримання соціальної дистанції, обмежувальні заходи, що стосуються транспорту, в тому числі і його обробка.

"Ці вимоги універсальні для всіх областей, незалежно від рівня захворюваності", – повідомили в МОЗ.

Також зазначається, що в разі погіршення ситуації в певній галузі, насамперед там закриють стадіони та спортзали.

Також у МОЗ повідомили, що сумарне співвідношення нових випадків одного тижня до іншого – на межі контрольованої ситуації.

За словами джерела, після 31 липня карантин може бути продовжений ще на 2 тижні – до 14 серпня. При цьому уточнюється, що на даний момент відповідного проекту постанови поки немає. Над ним працюють, ведеться дискусія йде про те, що доцільно встановити карантин на 2 тижні, тому що у китайського вірусу такий термін інкубаційного періоду.

Нагадаємо, 12 липня в МОЗ повідомили, що до ослаблення карантину не готові сім областей: Вінницька, Волинська, Донецька, Закарпатська, Рівненська, Тернопільська та Чернігівська.

Для того, щоб пом'якшити карантин, області повинні відповідати чотирьом цільовим показникам. Заповненість ліжок не повинна перевищувати 50%, відсоток виявлення нових випадків інфекції - 11%, динаміка приросту - не більше 10%. Крім того, за добу в регіоні повинні провести не менше 24 тестування на 100 тисяч населення.

13 липня через зростання числа хворих на карантинні обмеження посилили в Одесі. Там забороняється робота з 23:00 до 07:00 нічних клубів, ресторанів, кафе, барів та закладів культури.

Заборона не поширюється на кінотеатри та послуги громадського харчування по адресній доставці і замовлень навинос.

Міська рада також доручив посилити контроль над дотриманням карантинних заходів в торгово-розважальних центрах і на території узбережжя міста.

Тим часом, у Львівській області вирішили послабити карантин з 14 липня. Дозволили працювати дитячим садкам, інклюзивної-ресурсним центрам, закладам культури, за винятком театрів і кінотеатрів.

Нагадаємо, українці повстали з вимогою пом'якшити карантин: перекритий міст, кадри.

Як повідомляла Politeka, український лікар показала стан хворих, борються з китайським вірусом: "За лічені години..."

Також Politeka писала, що українців попередили, коли чекати нової хвилі китайського вірусу: "реальна цифра втричі більше".