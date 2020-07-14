У зв'язку зі зростанням захворюваності китайським вірусом в сусідніх країнах, посилені обмеження на кордонах з 15 липня

Зазначене рішення було прийнято в Угорщині, про що заявив глава місцевого офісу прем'єр-міністра Гергель Гуляш, повідомляє Politeka.net.

Для контролю пропуску іноземців у країні створили “зелений”, “жовтий” і “червоний” списки держав. Кожний колір символізує рівень захворюваності. Україна потрапила в "червоний" список.

Таким чином, громадяни нашої країни потрапити в Угорщину не зможуть. Крім України відвідати цю країну також не зможуть жителі Албанії, Чорногорії та інших.

Однак ці правила не стосуються іноземців, які опинилися в Угорщині транзитом, а також "відрядженних" - працівників транспортної галузі і бізнесу. Тільки їх стан здоров'я все одно будуть перевіряти.

Перелік країн буде регулярно переглядатися.

Тим часом журналіст Віталій Глагола опублікував у своєму Телеграм-каналі кадри про те, що відбувається на українсько-угорському кордоні в останній день.

Як виявилося, перед закриттям в'їзду люди намагаються вибратися в ЄС.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що, згідно інтерактивній карті на сайті МЗС України, Угорщина займає перше місце серед країн, в які бажають виїхати громадяни нашої країни.

Це пояснюється тим, що громадяни України через Угорщину їдуть в країни Балканського регіону на відпочинок.

Нагадаємо, у МОЗ кажуть про те, щоб продовжити карантин. Про це заявило джерело одного з українських видань.

Продовжені будуть ті карантинні заходи, які показали свою ефективність.

Нагадаємо, карантин в Україні готують до продовження: в МОЗ назвали нову дату.

Також Politeka писала, що карантин знову продовжать, заява головного санлікаря: "Найближчі півтора року ми будемо...".

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