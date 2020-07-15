Українським поліцейським розширили повноваження

Це передбачено законопроектом №2695, який депутати Верховної ради прийняли у першому читанні.

Документ дає поліцейським право зупиняти автомобілі без поважної причини. Це означає, що водія можуть зупинити без порушення ПДР, а просто для профілактики або перевірки документів, повідомляє портал "Дорожній адвокат".

Відзначається, що в процесі зупинки співробітники поліції можуть знайти додаткові порушення, за які водію можenm виписаnb штраф.

Раніше поліцейські могли зупиняти машини тільки в разі порушення Правил дорожнього руху. Це було закріплено в законі №35 "Про національнe поліці.".

Тепер профілактичні зупинки авто та перевірка водіїв на стан сп'яніння поліцією буде проводитися без всяких підстав. Співробітники правоохоронних органів мають право керуватися тільки організаційно-розпорядчим актом начальника поліції, який буде опубліковано на сайті Національної поліції найближчим часом.

Після зупинки транспортного засобу співробітник поліції має право перевірити документи, автомобіль та водія на виявлення будь-яких інших порушень. При необхідності водієві буде виписанj штраф.

Додамо також, що під час поверхневої перевірки транспортного засобу водій повинен самостійно показати поліцейському зміст особистих речей або транспортного засобу.

Поліцейський не має права перебувати в середині вашого автомобіля. Це він може зробити тільки за вмотивованим рішенням суду. Винятком може бути лише необхідність термінового порятунку життя людини або його майна, або переслідування особи, що підозрюється у скоєнні злочину.

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