Кримчани, які раділи поверненню в «рідну гавань», все більше прозрівають від реальності, яку їм принесли росіяни
Про черговий епізоді «просвітлення» написала в Twitter блогер під ніком RoksolanaToday&Крым25%.
В якості прикладу вона опублікувала скрін якоїсь Тьоті-Віри Хабалкіної, яка розповіла про те, як люди в Євпаторії обпеклися, здаючи квартири ополченцям і представникам «глибинної Росії».
За словами жінки, її сусідка ще в 2014 році здала квартиру жінці з дитиною з Донецька, яка заселялася «тільки на два тижні». Потім бонусом приїхав її чоловік, «ополченець», котрий отримав контузію на фронті, і почалися п'яні гулянки, щоденні скандали і бійки.
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При цьому через два тижні квартиранти з'їжджати відмовилися, як і платити за житло.
«При спробі їх виселити ополченець перебив все в будинку і господиню віддухопелив, і її сина, і сусідів, які заступилися за літню жінку. Викликали поліцію. Але збиток так ніхто і не відшкодував: ні моральний, ні матеріальний, ні на лікування грошей не дав», – розповіла Тьотя-Віра.
Але все «найкраще» чекало кримчан попереду.
«Потім приїхала глибинна Росія. Така глибинна, якої ніколи в Євпаторії не було! І я зрозуміла – більше ми здавати житло ніколи не будемо! Нерви дорожчі, здоров'я дорожче, життя дорожче!».
Сповідь жительки окупованого міста блогер підписала дуже коротко:
«Прекрасне з Євпаторії: гавань прям по нашим скрепам пройшлася... катком».
Нагадаємо, фанат Путіна завив від безнадії і розповів про наслідки анексії Криму.
акже Politeka писала, що кримчани завили від нової екологічної катастрофи, кадри.
Крім того, колишній в'язень Кремля висловився про подачу води в Крим: "найбільша зрада".