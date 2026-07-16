Грошова допомога для пенсіонерів та ВПО в Кіровоградській області може поєднуватися з іншими видами державної підтримки.

Грошова допомога для пенсіонерів та ВПО в Кіровоградській області залишається одним із напрямів державної соціальної підтримки, передає Politeka.

Однак окремо Пенсійний фонд України нагадує про право на одноразові виплати людям, які зазнали шкоди життю або здоров’ю через російську агресію під час виконання службових обов’язків. Розмір такої компенсації може сягати 1 мільйона гривень.

Інформацію про це надає Кропивницька міська рада.

Відповідна норма передбачена Законом України «Про одноразову грошову допомогу за шкоду життю та здоров’ю, завдану працівникам об’єктів критичної інфраструктури, державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України».

Право на призначення коштів мають працівники підприємств критичної інфраструктури, державні службовці та посадовці місцевого самоврядування, які отримали поранення, контузію, каліцтво або захворювання під час виконання професійних обов’язків у районах бойових дій чи на територіях, що зазнавали обстрілів після 24 лютого 2022 року.

Зокрема, Грошова допомога для пенсіонерів та ВПО в Кіровоградській області може поєднуватися з іншими видами державної підтримки для тих громадян, які відповідають умовам різних соціальних програм. Водночас одноразова компенсація призначається виключно відповідно до вимог спеціального закону.

Сума виплати залежить від встановленої групи інвалідності. Для людей з інвалідністю І групи передбачено 800 тисяч гривень, ІІ групи — 500 тисяч, ІІІ групи — 200 тисяч гривень. Якщо працівник загинув, його родина може отримати 1 мільйон гривень.

Одержувачами допомоги у разі смерті можуть бути діти, чоловік або дружина, батьки, онуки за визначених законом обставин, особа, яка проживала із загиблим однією сім’єю без офіційного шлюбу за наявності рішення суду, а також утриманці.

Для оформлення виплати необхідно звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України із заявою встановленого зразка та подати пакет документів, який підтверджує право на призначення компенсації. Після перевірки матеріалів ухвалюється рішення щодо нарахування коштів.

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