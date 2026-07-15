У комунальному підприємстві зазначають, що підвищення тарифів на послуги в Житомирі необхідне не лише для покриття поточних витрат.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Житомирі може відбутися вже з 1 серпня 2026 року, передає Politeka.

КП «Житомирводоканал» запропонувало скоригувати вартість централізованого водопостачання та водовідведення, а остаточне рішення має ухвалити виконавчий комітет міської ради після завершення громадського обговорення.

За розрахунками підприємства, комплексна послуга коштуватиме 82,23 гривні за кубометр. Нині населення сплачує близько 37 гривень, адже діючий тариф не переглядався з початку повномасштабної війни та базується на економічних показниках 2022 року.

Інформацію про це надає Житомирводоканал.

У водоканалі пояснюють, що за цей час витрати суттєво зросли. Електроенергія подорожчала майже у п'ять разів, реагенти — приблизно утричі, а паливно-мастильні матеріали — більш ніж удвічі. Попри заплановану фінансову підтримку з міського бюджету у розмірі 150 мільйонів гривень, підприємству, за його оцінками, бракує ще близько 300 мільйонів на рік для стабільної роботи.

У КП зазначають, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Житомирі необхідне не лише для покриття поточних витрат. Додаткові кошти планують спрямувати на проведення аварійно-відновлювальних робіт, модернізацію мереж, залучення підрядних організацій та підвищення оплати праці працівників. Наразі підприємство відчуває дефіцит кадрів, зокрема слюсарів, зварювальників і фахівців, які забезпечують ремонт водопровідних та каналізаційних систем.

Проєкт рішення ще не затверджений. Після завершення процедури обговорення документ винесуть на розгляд виконавчого комітету. Якщо його підтримають, нові розцінки почнуть діяти з 1 серпня, а перші платіжки із зміненими сумами мешканці отримають у вересні.

Раніше «Житомирводоканал» оприлюднив детальні розрахунки та запропонував жителям і юридичним особам подати свої зауваження та пропозиції. Після завершення цього етапу стане відомо, чи буде ухвалено остаточне рішення про зміну вартості послуг.

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