Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області доступне у кількох локаціях.

Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області залишається доступним завдяки пропозиціям від власників приватних будинків, які готові тимчасово прихистити людей, що були змушені покинути свої домівки через війну, передає видання Politeka.

Один із варіантів пропонують у селі Потоки Жмеринського району. Для проживання доступний будинок із чотирма кімнатами, розрахований приблизно на п’ятьох осіб. Оселя обладнана пічним опаленням, має криницю, господарські приміщення, погріб, город і фруктовий сад. Водночас централізованих мереж води та газу там немає. Власники просять підтримувати чистоту й дбайливо ставитися до майна.

Ще одну можливість пропонують у Вінниці. Безоплатно оселитися може жінка разом із дитиною за умови дотримання домовленостей із господарями.

Також безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області доступне у селі Гонорівка Ямпільського району. Там для родини підготували будинок із чотирма кімнатами, пічним опаленням, водопостачанням, гаражем і земельною ділянкою площею близько 30 соток. Санвузол розташований на подвір’ї.

Фахівці наголошують, що умови можуть відрізнятися залежно від конкретної адреси. Перед переїздом рекомендують уточнити всі деталі, а також переконатися, що оголошення залишається актуальним.

Оскільки перелік доступних варіантів регулярно оновлюється, переселенцям радять не зволікати зі зверненням до власників. Деякі помешкання знаходять нових мешканців упродовж короткого часу.

Актуальні пропозиції з'являються регулярно, тому варто періодично перевіряти оновлення на спеціалізованих платформах.

Джерело: Допомагай

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