Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області восени 2026 року не прогнозується для більшості овочів, хоча окремі категорії товарів можуть залишатися в зоні ризику, пише Politeka.net.

Інформацію про це надає експертка аграрного ринку Лариса Гук.

За словами фахівчині, українцям не варто очікувати порожніх полиць у магазинах. Якщо власного врожаю виявиться недостатньо, необхідні обсяги забезпечать імпортними поставками.

Експертка наголошує, що головним викликом для покупців залишається не доступність продукції, а її вартість. На формування цін впливають сезонні чинники, а також високі витрати виробників на електроенергію, пальне, опалення теплиць і логістику.

Водночас дефіцит продуктів у Дніпропетровській області може стосуватися окремих позицій. Зокрема, складна ситуація зберігається на ринку гречки. Через скорочення посівних площ, нижчу врожайність і нестачу українського виробництва крупа продовжує дорожчати. Якщо у 2023 році середня ціна становила близько 27 гривень за кілограм, то навесні 2026-го вона перевищила 75 гривень, а в окремих торговельних мережах уже сягнула понад 90 гривень.

Лариса Гук також звернула увагу, що погодні умови цього сезону суттєво відрізняються залежно від регіону. В одних областях аграрії потерпають від нестачі опадів, тоді як в інших рівень вологи сприяє нормальному розвитку культур.

Разом із початком активного збирання овочів відкритого ґрунту ситуація поступово змінюється. Зі збільшенням пропозиції ринок традиційно реагує зниженням вартості. За прогнозом експертки, у липні та серпні дешевшими можуть стати огірки, томати й молода капуста.

Подальша динаміка залежатиме від результатів нового сезону, погодних умов та обсягів імпортних поставок, які допоможуть підтримати стабільне забезпечення споживачів.

Джерело: Телеграф.

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