«Глава» окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив про те, що знайдено спосіб забезпечити півострів водою
Так, він заявив, що вже в найближчі дні Сімферополь отримає 15 тисяч кубів води, які надійдуть нового водогону Білогірськ – Сімферополь, передає Politeka.net з посиланням на місцеві ЗМІ.
За його словами, прокладанням водопроводу займаються російські військовослужбовці. Вони протягнули три нитки і ще планують встановити 12. Труби будуть з'єднувати за тимчасовою схемою Тайганське водосховище з системою водопостачання Сімферополя.
«Результатом проведеної роботи стане можливість за тимчасовою схемою перекидати до 50 тисяч кубометрів води у водосховища Сімферополя, що, в свою чергу, практично в повному обсязі закриє потребу міста у питній воді», – написав Аксьонов на своїй сторінці у Фейсбуці.
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Не всі жителі зустріли новину оптимістично.
«Я щось не зрозуміла. Наше Тайганське водосховище буде постачати водою Сімферополь? А нічого, що Тайган і Білогірське водосховища майже порожні? Зашибісь, що діється. Як кажуть: віддай дяді, а сам іди до...», «Не знаю, що ви зібралися перекидати, але Тайганські водосховища порожні! Путін постійно твердив всі 6 років: у першу чергу в Крим забезпечити водою! І де вона? Тільки й чуємо: кошти виділені! З материка можна було давним-давно щось придумати з водою! Я особисто бачила колони військових машин з трубами і всякою іншою технікою. Так що, називається, Білогірськ "поділися" і виживай без води!!!», – пишуть на сторінці в Аксьонова.
Тим часом блогер RoksolanaToday&Крым25% вже висміяла браваду очільника окупаційної адміністрації.
«Тепер проблема з водою в Сімферополі вирішена! 3 (три) труби подадуть воду в місто. Діаметр який! Але у нас кажуть, що МО РФ тягне воду особисто для своїх потреб. А шоу – це просто шоу...», – написала вона.
Нагадаємо, у Росії знайшли спосіб забезпечити Крим водою.
Як повідомляла Politeka, кримчани завили від нової екологічної катастрофи, кадри.
Також Politeka писала, що колишній в'язень Кремля висловився про подачу води в Крим: "найбільша зрада".