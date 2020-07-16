З'явилося відео, як ЗСУ щодня борються на Донбасі за долю України

Як повідомляє Politeka.net, на YouTube-каналі «Підрозділ Капітошка» було оприлюднено відео, де вміщені кадри щоденної роботи ООС по ліквідації ворога (Щоб переглянути відео, доскролльте до кінця новину).

«На цьому відео ви бачите щоденну працю багатьох людей. Тих самих, кому небайдужа доля цієї землі. Це результати роботи бійців ЗСУ, добровольців і волонтерів. Наша мета одна – перемога, інші варіанти нас не влаштують.

Споконвічний ворог знову стоїть на порозі нашого дому. Чи зможемо ми розірвати міцну ланцюг історії і, нарешті, подолати цю нечистоту, залежить тільки від нас. Рухаємося далі, намагаємося приносити максимальну користь у цій війні», - сказало в сообщинии під відео.

Раніше ми писали, що глава Міноборони Естонії Юрі Луйк заявив, що РФ несе загрозу для його країни, тому від неї захиститися.

Також чиновник звертаючись до новобранцям, зазначив, що вони повинні готуватися до протистояння.

«Естонія потребує навченої армії, здатної гарантувати захист нашої країни. І кожен навчений солдат в Естонії є ще одним солдатом, з яким нашому ворогові доведеться рахуватися», - пояснив Луйк.

Як приклад він навів агресію Росії в Україні:

«Ми не повинні дивитися далеко від дому, щоб побачити перебування сусіда на сході в стані військового конфлікту з сусідньою країною в Східній Україні. Це ж стосується окупації сусідньої держави Грузії, Криму», – наголошується в заяві.

«Поза сумнівів, порівняно з східним сусідом ми менше, проте наявні у нас сили достатні для того, щоб у ворога не було бажання сунути свій ніс сюди», - сказав Луйк.

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