Легендарна актриса театру і кіно Ада Роговцева 16 липня відзначила 83-й день народження

Ця тендітна жінка володіє незвичайною силою духу і вміє тихим голосом донести до мільйонів шанувальників прості істини про любов, обов'язок, патріотизм, передає Politeka.net.

З самого початку бойових дій на Донбасі актриса почала допомагати українським захисникам, збираючи гроші на лікування поранених, а також виступаючи перед солдатами на Донбасі.

У своїх численних інтерв'ю Ада Миколаївна неодноразово розповідала про своє ставлення до подій, прямо називаючи Росію агресором, а Путіна – сучасним Гітлером. Але ще більше її турбує той факт, що далеко не всі українці розуміють серйозність і небезпеку становища, в якому опинилася країна через агресію РФ.

«Триває війна, а ми живемо так, ніби її немає. Там, на війні, мерзнуть хлопчики, недоїдають, дивляться смерті в обличчя. І гинуть. Ось ці дві реальності мене вражають. Адже ніби біля гробів танцюємо, об'їдаємося. Це не означає, що повинне завмерти життя, але потрібно бути милосерднішими. Ця небезпека не тільки над тими хлопчиками – вона над нами», – впевнена легенда.

Поїздки на фронт стали частиною життя актриси, і вона відправляється до бійців ЗСУ без страху.

«Я їду туди тільки тому, що вони звуть. Вони мене знають, й один одному передають контакти. І не передають, що була артистка, а просто: «Була Ада», «Була Ада Миколаївна». Так склалося, можливо, завдяки інтернету, я стала таким ось уособленням жінки, яка приїде, яку можна обійняти, і вона скаже дуже прості слова», – зізналася якось Роговцева.

Аналізуючи те, що відбувається на сході України, актриса гранично відверта:

«Так склалося, що люди зомбовані. Зомбовані цією комуністичною ідеологією, якою була зомбована і я все своє свідоме життя. У цій ситуації потрібно тільки дуже багато читати, багато цікавитися, розпитувати, так, як я в свої 80 років - не боятися бути на передовій, де гинуть хлопці. Я стояла на тому місці, де через півтори години двох дуже серйозно поранило. На тому місці ми грали епізоди виступів, читали вірші».

До воїнів, для яких кожен день під прицілом ворога може стати останнім, в Ади Миколаївни трепетне ставлення не тільки тому, що вона щиро переживає за них. Актриса чудово розуміє, що відчувають їх матері, які чекають синів з війни або вже пвтратили їх. Справа в тому, що 1 липня 2012 року її 50-річний син Костянтин помер від невиліковної хвороби.

«Не може жінка пережити смерть свого сина, вона стає іншою, потойбічною, якою стала і я, поховавши свого сина. Не стало у 50 років мого щастя, мого життя, його сенсу. І якби не дочка, не внуки, я б зараз не сиділа перед вами, тому що разом з сином матір помирає. І скільки таких мертвих матерів зараз в Україні. Про них треба дбати, а хто це зробить? Іноді й доброго слова не скажуть, не кажучи вже про те, щоб заплатити гроші, щоб вона хоча б квіти синові на могилу купила», – розповіла актриса.

Тема російсько-українських відносин, як і раніше, не обходить стороною жодне інтерв'ю з цією людиною. Ада Миколаївна багато років знімалася в Росії, але ніколи не вважала себе російською актрисою:

«Я все життя грала в Росії, крім України. Мені кажуть: «Ада, ти наша». А я їм відповідаю: «Я не ваша. Я своя, я українська».

Нагадаємо, Роговцева розповіла, з чого почався конфлікт на Донбасі.

Як повідомляла Politeka, Ада Роговцева розповіла про причини російської агресії.

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