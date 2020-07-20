Йому було всього 26

У мережі з'явилося фото молодого бійця ЗСУ, який загинув під обстрілом бойовиків, отримавши поранення в голову

У понеділок, 20 липня, на Донбасі трагічно обірвалося життя 26-річного Василя Кравченка з міста Ізяслав, Хмельницької області. Подробицями події поділилися з виданням «Е» в Ізяславському районному військовому комісаріаті.

Як стало відомо, боєць служив у званні старшого стрільця десантно-штурмового взводу десантно-штурмової роти військової частини А1257. Він загинув під час обстрілу російськими окупантами українських позицій 20 липня.

«Василь загинув при виконанні службових обов'язків. Опівдні противник почав обстріл і боєць отримав смертельне поранення в голову», - повідомили в комісаріаті.

Василь служив у ЗСУ вже два роки. При цьому відомо, що в квітні цього року боєць зіграв весілля. У рідному місті у нього також залишилися мати і батько.

До цього ми писали про те, що 13 липня Україна зазнала нові втрати на передовій. В результаті обстрілу з боку російсько-окупаційних військ "Л/ДНР" загинув боєць 79-й ОДШБр Євген Чумаченко.

"Зі скорботою повідомляємо про втрату. 13 липня 2020 року в результаті прицільного ворожого обстрілу позицій українських військ в районі проведення операції Об'єднаних сил загинув військовослужбовець частини солдатів Чумаченко Євген Олександрович", - інформує прес-служба підрозділу ЗСУ.

Нагадаємо, українських медиків підло розстріляли на Донбасі, кадри: "попали в засідку бойовиків і...".

Як повідомляла Politeka, Україна втратила молодого бійця, залишилися дружина і двоє дітей.

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