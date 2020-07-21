Було б справедливо і логічно повернутися до історичної для України назви

Таку думку на своїй сторінці в Facebook озвучив посол України в Чехії Євген Перебийніс, повідомляє Politeka.

Дипломат повідомляє, що у нього з'явилася репродукція карти України від 1648 року авторства Гійома де Боплана. Карта, за словами посла, цікава не тільки своєю південною орієнтацією (південь знаходиться вгорі зображення, північ – внизу).

"Є там чимало відкриттів для любителів русскомировських сил. Наприклад, всі бачать у правому нижньому куті слово Україна, але в лівому нижньому кутку, там, де нібито повинна бути Росія, ми її чомусь не бачимо, бачимо зате в районі Курського князівства Московське. Як таке може бути? Де ж Росія?", – задає риторичні питання Перебийніс.

Також дипломат звертає увагу на інше місце карти.

"Праворуч, там, де Львів, бачимо чітку напис Russiae pars, то є Русь, наша давня назва. Крадіжка московитами цієї назви на початку 18-го століття була одним з найбільших злочинів в історії", – переконаний Євген Перебийніс.

Посол України в Празі переконаний у тому, що Україні необхідно повернути історичну назву "Русь".

"Було б справедливо і логічно в свій час повернутися до історичної для України назви цієї країни (Росії, – Ред.) – Московія. Нічого образливого насправді в цьому немає. Деякі країни використовують історичні для себе назви Росії і вона на них зовсім не ображається. Скажімо, латиші використовують Krievija, фіни Venäjä, а естонці Venemaa. Звикли б до Московії", – висловив свою точку зору Перебийніс.

Politeka писала, що українська письменниця, борець за права державної мови Лариса Ніцой розповіла, як Росія вкрала історію України.

За її словами, жителі України повинні застосовувати до РФ історичну назву "Московія", так як термін "Русь" вкрадений росіянами в українців.

"Ви знаєте, як вони стали російськими? Російські царі спочатку вкрали у нас назву "Русь". Адже вони були московитами. Русь – це наше. У ваших батьків вкрали хату, а ви кажете, що власники - ті, хто вкрали", - заявила письменниця.

Скандальний актор Пашинін жорстко висловився про українське громадянство: "Стало тхнути сектою".

Ніцой дорікнула російськомовних українців за незнання державної мови: "Нероби".

"Йде шалений опір": Ніцой розкрила, чому Україна ще не відірвалася від "російського світу".