Міністр охорони здоров'я розповів, коли вакцина від китайського вірусу з'явиться в Україні

Як передає Politeka.net про це повідомив Максим Степанов в ході прес-брифінгу в Києві

Так, чиновник прокоментував новину про розробку препарату британськими вченими, які вже заявили про його успішних клінічних випробуваннях.

"Звичайно, ми відстежуємо всі без винятку розробки вакцин у світі. В тому числі і вакцини, яка розробляється вченими Оксфордського університету. Ми намагаємося зробити все, щоб після появи вакцини на ринку Україна однією з перших отримала її", - сказав він.

Раніше ми писали, що в Мережі висміяли новину про нібито готовність першої російської вакцини від китайського вірусу

Нагадаємо, перший заступник міністра оборони РФ Руслан Цаліков заявив, що перша російська вакцина від коронавірусної інфекції вже готова.

"Остаточні оцінки результатів випробувань нашими фахівцями і вченими Національного дослідницького центру [імені Гамалії] вже зроблені. На момент виписки всі без винятку добровольці, отримавши імунітет від коронавіруса, почували себе нормально. Таким чином, перша вітчизняна вакцина від нової коронавирусной інфекції готова", – сказав він, додавши, що масове виробництво вакцини планується почати в серпні поточного року.

В соцмережах жваво обговорюють цю новину, у деяких вона викликає подив, в інших – сміх.

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