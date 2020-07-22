22 липня 2012 року пішов з життя один з найвидатніших українських акторів театру і кіно Богдан Ступка



Всього один місяць він не дожив до 71 року. Причиною смерті стала гостра серцева недостатність на тлі одній з останніх стадій раку кістки.

Пропонуємо згадати найяскравіші вислови легендарного Богдана Сильвестровича про Україну.

Мрією мого життя було, щоб українська культура стала відома в усьому світі. Мрії повинні збуватися, і я щасливий, що маю можливість сприяти цьому.

Український глядач – найкращий глядач у світі, і його вдячність і оплески є найкращою нагородою для акторів і меценатів. Ми – громадяни однієї країни, і обов'язок кожного – зберегти її культурне багатство.

Мені всі кажуть: "Богдане, ти збожеволів на своїх українців". А я ось недавно з'ясував, що сім'я Фрейда була родом з України, з міста Тисмениця. Поїхав туди. Ось, кажу, адже Фрейд з ваших місць! А вони без поняття. Сидять всі і норкові шуби шиють.

Я бачив велику Амазонку, але у мене перехоплює подих від спокійної величності Дніпра... Розкіш Версаля вразив мене, мені більше подобається затишна краса палацу в Криму... Я бачив ще багато, але я люблю Україну. І вірю, що ви теж любите!

Богдана Сільвестровича ще за життя називали «актором №1», його обожнювала публіка не тільки нашої країни, але і за кордоном. Понад півстоліття ім'я Б. С. Ступки було знаковим для української національної культури. Більшість ролей, зіграв актор у театрі і кіно, увійшли в літопис сценічного та кіномистецтва України.

За роки своєї творчості актор був удостоєний безлічі нагород, серед яких Державна премія України ім. Т. Шевченка, премія Київська пектораль за вагомий внесок у театральне мистецтво, Державна премія України імені Олександра Довженка (посмертно), приз Міжнародного кінофестивалю в Римі, премії Ніка, Золотий орел і багато інших.

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