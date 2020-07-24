Українські пенсіонери можуть прожити на 2700 гривень на місяць
Так вважає радник міністра соціальної політики Микола Шамбір.
Пенсіонерка поскаржилася журналістам, що при розмірі пенсії 2700 грн її велика частина йде на оплату комунальних послуг, і поцікавилася, як прожити на ці гроші.
Відповідаючи на питання, чиновник зазначив, що для цього існує субсидія.
ЗНО 2020: встановлено рекорд, у МОН озвучили графік нового тестування
Рішення щодо Донбасу, жорсткий курс валют і нові штрафи – головне за ніч
Турецька Кардашьян полонила розміром «м'ячиків» в тісному купальнику з мотузок: «Східна принцеса»
Женька зі «Сватів» роздяглася перед камерою, ледь прикривши принади квітами: «Ти бомба»
Така заява повалила українців в шок. У мережі чиновнику запропонували самому прожити на таку пенсію.
Нагадаємо, Пенсійний фонд попередив про нові виплати для українців, кошти вже виділені: термінова заява.
Як повідомляла Politeka, українцям "світять" нові компенсації, термінова заява Мінфіну: кому дістануться гроші.
Також Politeka писала, що українці отримають нову грошову допомогу від держави, в Раді назвали нові суми: "Не менше 150% на людину..."