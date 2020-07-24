Українські пенсіонери можуть прожити на 2700 гривень на місяць



Так вважає радник міністра соціальної політики Микола Шамбір.

Пенсіонерка поскаржилася журналістам, що при розмірі пенсії 2700 грн її велика частина йде на оплату комунальних послуг, і поцікавилася, як прожити на ці гроші.

Відповідаючи на питання, чиновник зазначив, що для цього існує субсидія.

Така заява повалила українців в шок. У мережі чиновнику запропонували самому прожити на таку пенсію.

"Нехай вони оформлять собі таку пенсію, а ми будемо спостерігати", "Так наплювати їм на пенсіонерів вони напевно витрачають в день більш як 2700", "На якого дідька мені Ваша субсидія? Та ще дати або не дати розглядають під мікроскопом! Не потрібні Ваші мізерні подачки!!! Дайте нормальну пенсію!!!", "Так чому ви не хочете на неї жити? Вам 48 тис. мало", "Відмінна для депутатів. У них У всіх купа пільг і бізнес не контрольований. Їм навіть багато стільки гривень. Комунальні їм оплачують, а їдальня за ціною СРСР. Навіщо їм більше? А то зіп'ються, і так несуть всяку єресь. А кому не подобається - в Лондон", - писали в мережі незадоволені українці.

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