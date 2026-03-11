Нова система оплати за проїзд у Київській області дозволяє точно фіксувати пільгові поїздки та своєчасно компенсувати витрати транспортним компаніям.

Нова система оплати за проїзд у Київській області передбачає впровадження автоматизованих валідаторів у громадському транспорті Білої Церкви, повідомляє Politeka.

Рішення ухвалив виконком міської ради, затвердивши технічні вимоги та етапи переходу на електронний облік платежів.

Після запуску пасажири зможуть оплачувати поїздки безконтактно — банківськими картками або через мобільні додатки. Готівкові платежі поступово зникнуть із повсякденного використання.

Особливу увагу приділено пільговим категоріям. У громаді налічується близько 50 тисяч осіб із 26 груп, яким надають обмежену кількість безкоштовних поїздок. Перевізникам відшкодовуватимуть витрати на підставі щомісячних актів, що мінімізує суперечки під час посадки та робить процес прозорим.

Розробники підкреслюють, що нова система оплати за проїзд у Київській області дозволяє точно фіксувати пільгові поїздки та своєчасно компенсувати витрати транспортним компаніям. Електронний облік допоможе контролювати фінансові потоки та оперативно реагувати на запити мешканців.

Паралельно місто оновлює автопарк: чотири автобуси надійшли як благодійна допомога і працюватимуть на тестовому маршруті, безкоштовно перевозивши пільговиків та перевіряючи роботу валідаторів у реальних умовах.

Впровадження системи проходитиме поетапно: спершу тестування, потім встановлення обладнання на інших напрямках. Пасажирам і перевізникам нададуть час на адаптацію, щоб уникнути черг і непорозумінь.

У підсумку влада очікує швидший розрахунок, прозорість операцій і підвищення якості транспортного обслуговування для всіх жителів громади.

