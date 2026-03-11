Дефіцит продуктів у Миколаївській області посилює турбулентність на молочному напрямі та б’є по невеликих господарствах, повідомляє Politeka.

Закупівельна ставка на сире молоко знизилася до 14 гривень за кілограм, а прогнози вказують на можливе просідання до 10–12.

Поточний рівень майже зрівнявся з собівартістю. Для малих виробників ситуація стає критичною.

Власники скорочують стадо, урізають площі під кормові культури, частину тварин відправляють на м’ясопереробні підприємства. Навіть нетривала зупинка циклу часто завершується повним згортанням діяльності.

Гендиректор «Альфа Фуд Імпекс» Максим Залізняк зазначає: комплекси на 100–200 корів працюють на межі. Великі агропідприємства з тисячами голів утримують позиції завдяки масштабу та кращій організації процесів.

Власниця родинного господарства Катерина Скрильник розповідає, що виготовлення крафтових сирів і реалізація бичків не перекривають витрат. Додаються нові вимоги щодо утримання худоби, дорожча електроенергія, складні умови кредитування. У її населеному пункті кількість дійних корів за кілька років скоротилася з 500 до 100.

Керівник ферми «Перемога» Дмитро Соломаха попереджає: якщо розцінки впадуть до 10–11 гривень, доведеться зменшити поголів’я на третину або навіть наполовину. Серед чинників — глобальне перевиробництво та коливання вартості масла, сухого молока, сирної продукції.

Виконавчий директор «Спілки молочних підприємств України» Арсен Дідур вважає, що конкурентну спроможність збережуть компанії, які поєднують вирощування й переробку та виходять на зовнішні ринки. Невеликі об’єднання залишаються фінансово нестійкими.

Аналітики радять переорієнтацію на нішеві сегменти, розвиток власної переробки або фокус на органічному напрямі. У найближчі місяці частина дрібних гравців може залишити галузь, а закупівельні показники залишаться низькими.

Експерти очікують поступове пожвавлення після третього кварталу 2026 року. Попит здатні підтримати країни Азії та Африки. Водночас результат залежатиме від здатності виробників скоротити витрати й утримати стадо.

Таким чином, Дефіцит продуктів у Миколаївській області змушує аграріїв переглядати стратегії, шукати нові канали збуту та адаптувати роботу до складних економічних умов.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Львові: з популярними товарами виникли проблеми, що відбувається.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Львові: що відбувається з популярними товарами.

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху поїздів у Івано-Франківській області: частина експресів не курсуватиме, "Укрзалізниця" видала деталі.