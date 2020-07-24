Волонтер Наталя Юсупова розкритикувала дії влади на фронті
Як передає Politeka.net, соответственній посаду вона опублікувала на своїй сторінці в Facebook.
За її словами, влада не діяла, бачачи як помирав український воїн.
У штабі ООС зазначили, що на тілах загиблих на момент передачі української евакуаційної групи "Евакуація-200" були незворотні трупні зміни, що може свідчити про те, що їх не зберігали за всіма правилами в морзі.
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Крім того, в штабі ООС розповіли, що тіла загиблих бійців ВСУ були без військової форми.
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