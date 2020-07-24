"Не можу заспокоїтися. Це не страшний сон, це жахлива реальність. В країні війна, кожен день поранені. Новини з фронту збивають з ніг. Окупанти вбивають медика, не віддають тіло, коли все ж тіло чоловіка повертають то ми читаємо сценарій фільму жахів. Людини розрізали, випатрали і віддали. І це офіційна інформація!! Волонтери вчора були на прощанні з медиком, його ховали в закритій труні, це просто жах", - зазначила волонтер.



За її словами, влада не діяла, бачачи як помирав український воїн.

"А влада мовчить! Чотири дні дрон знімав, як помирав український воїн, що це за знущання?? Ніхто не покараний, ніхто не відповідає на питання, ніхто взагалі не відчуває себе винуватими! Більш того, одна смердюча істота весело пише новину, що всі малюки патріоти, припинення вогню і ніхто не має право відповідати ворогові. Сидіть і чекайте коли Вас знищать. Майже сім років боротьби, втрат, сліз і очікування перемоги. Найстрашніше, ми знали, що буде погано, ми всі кричали, просили, умовляли.. Ніхто не послухав", - заключила Юсупова.