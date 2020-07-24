Волонтер Наталя Юсупова розкритикувала дії влади на фронті

Як передає Politeka.net, соответственній посаду вона опублікувала на своїй сторінці в Facebook.

"Не можу заспокоїтися. Це не страшний сон, це жахлива реальність. В країні війна, кожен день поранені. Новини з фронту збивають з ніг. Окупанти вбивають медика, не віддають тіло, коли все ж тіло чоловіка повертають то ми читаємо сценарій фільму жахів. Людини розрізали, випатрали і віддали. І це офіційна інформація!! Волонтери вчора були на прощанні з медиком, його ховали в закритій труні, це просто жах", - зазначила волонтер.

За її словами, влада не діяла, бачачи як помирав український воїн.
 
"А влада мовчить! Чотири дні дрон знімав, як помирав український воїн, що це за знущання?? Ніхто не покараний, ніхто не відповідає на питання, ніхто взагалі не відчуває себе винуватими! Більш того, одна смердюча істота весело пише новину, що всі малюки патріоти, припинення вогню і ніхто не має право відповідати ворогові. Сидіть і чекайте коли Вас знищать. Майже сім років боротьби, втрат, сліз і очікування перемоги. Найстрашніше, ми знали, що буде погано, ми всі кричали, просили, умовляли.. Ніхто не послухав", - заключила Юсупова.

Раніше ми повідомляли, що бойовики розрізали тіло військового медика "Естонця", який загинув на Донбасі 13 липня.

У штабі ООС зазначили, що на тілах загиблих на момент передачі української евакуаційної групи "Евакуація-200" були незворотні трупні зміни, що може свідчити про те, що їх не зберігали за всіма правилами в морзі.

Популярні новини зараз

Нові нюанси по пенсіях українців, що потрібно знати: «Пенсіонерів, які отримують 2-4 тисячі...»

Українців обклали новими штрафами, скільки доведеться заплатити: "Вже з 1 серпня..."

Рішення щодо Донбасу, жорсткий курс валют і нові штрафи – головне за ніч

Віра Брежнєва в прозорому міні випадково показала зайве під час концерту: "Монатік збентежився"
Показати ще

Крім того, в штабі ООС розповіли, що тіла загиблих бійців ВСУ були без військової форми.

Нагадаємо, останню годину життя "Естонця" записувався на камеру: опубліковані кадри.

Як повідомляла Politeka, Україна втратила молодого бійця: залишилися дружина і двоє дітей.

Також Politeka писала, що молодий офіцер ЗСУ пожертвував собою за Україну, що відомо про Героя.