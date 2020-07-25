В рамках карантину Кабмін розділить Україну на чотири зони, де з 1 серпня будуть діяти різні заборони

Як повідомляє Politeka.net, про це свідчить постанова уряду №641. Згідно з рішенням, комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій буде визначати рівень небезпеки у різних частинах України, а також визначати межі чотирьох зон: зеленої, жовтої, помаранчевої і червоної.

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В "зеленій" зоні будуть діяти загальні правила карантину: захисна маска, не більше людини на п'ять квадратних метрів під час массовы заходів, перевезення пасажирів тільки на сидячих місцях, дистанція в кінотеатрах і театрах.

В жовтій зоні буде обмежено вхід до установи соціального захисту, де знаходяться літні люди, окрім екстренних та кризових центрів.

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У "помаранчевій зоні" з 1 серпня заборонять роботу готелів і турбаз (виняток - готелі), обмежать роботу ресторанів, кафе і розважальних закладів по ночах. Крім того, закриють спортзали і культурні урчеждения, а масові заходи дозволять проводити з умовами: не більше ста чоловік в приміщенні і по одній особі на кожні 20 квадратних метрів.

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В "червоній" зоні призупинять роботу громадського транспорту, ТРЦ, кафе і ресторанів, закриють навчальні заклади.

Розподіл «за кольорами» проходитимуть за такими критеріями: завантаженість ліжок, середня кількість тестувань, коефіцієнт виявлення випадків зараження і показник динаміки зростання випадків захворювання. Рівень поширення автоматично визначить спеціальна програма.

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