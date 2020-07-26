Китайський вірус не збирається послаблювати свої позиції в Україні, збільшуючи щоденну статистику

Так, станом на неділю, 26 липня, в країні підтверджено 64849 випадків зараження COVID-19, передає Politeka.net з посиланням на інформацію Центру громадського здоров'я України у соціальній мережі Фейсбук.

Кількість тих, хто поборов хворобу, на сьогодні становить 35 807, померли від коронавіруса 1605 українців. Число активних хворих в країні на цей день – 27 473.

Є в рейтингу хворих та померлих і свої «лідери». Так, найбільше зареєстровано активних хворих на 100 тисяч населення в Києві (159,8), а також у Львівській (265) та Закарпатській областях (223,8).

На стаціонарі зараз лікуються 3812 осіб, з яких 80 підключені до апарату штучної вентиляції легенів.

Що стосується рівня летальності, то зараз в Україні він зафіксований на рівні двох з половиною відсотків. Найвищий показник зафіксовано в Кіровоградській (4,8%), Черкаській (4%) та Чернівецькій (3,8%) областях.

Захворювання було підтверджено у 4596 дітей і 8337 медиків, з них 6029 медпрацівників одужали.

За минулу добу досліджено 12559 зразків методом ПЛР. Всього проведено 963 641 ПЛР-дослідження.

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