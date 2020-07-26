Дев'ять областей України не відповідають новим критеріям для пом'якшення карантину

Як передає Politeka.net, відповідна інформація розміщена на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з аналітичними даними за різними критеріями, точно триватиме карантин у Закарпатській, Львівській, Волинській, Тернопільській та Чернівецькій областях.

Критерію динаміки захворюваності порівняно з попереднім тижнем (не більше 10%) не відповідають: Вінницька (21,63%), Волинська (41,45%), Житомирська (57,99%), Івано-Франківська (24,06%), Тернопільська (87,74%) та Чернівецька (38,89%) області.

У міністерстві зазначили, що рішення про посилення протиепідемічних заходів може бути скасовано не раніше ніж через сім днів з дня його прийняття з урахуванням результатів оцінювання поточної епідемічної ситуації в регіоні.

Зазначимо, що протягом кількох останніх тижнів захворюваність коронавирусной інфекцією в Україні залишається на стабільно високому рівні.

Щодня фіксується понад 500 нових випадків зараження, а в деякі дні приріст збільшується до 800 нових випадків і навіть більше. У таких умовах Кабінет міністрів України прийняв рішення черговий раз продовжити карантин у країні.

Таке рішення було прийнято на засіданні КМУ 22 липня. Тепер адаптивний карантин буде діяти в країні як мінімум до 31 серпня 2020 року.