Співак та актор Антін Мухарський порадив Україні відгородитися стіною від "Л/ДНР"

На його думку, окуповані частини Луганської та Донецької областей є втраченими територіями, від яких Україна має відгородитися стіною.

Таку думку він висловив 2017 року в ефірі програми "Дійові особини з Анастасією Рагімовою".

Він назвав "хворими" тих жителів Донбасу, які не опиралися поваленню державної влади у своєму краї.

"Я вважаю, що Донбас має бути обгородженою землею, як колись зачумлені території огороджували муром і на якийсь час залишали їх на карантин. Тому що "російський світ" – це бацила і хвороба", - пояснив артист.

До всього іншого Мухарський підкреслив, що не всі люди, які говорять російською "хворі російським імперським шовінізмом".



За його словами, для тих жителів Донбасу, які хочуть переселитися на підконтрольну Києву територію України, потрібно розробити державну програму допомоги.



Мухарський підкреслив, що жителі Донбасу відповідальні за те, що відбувається в їхньому регіоні тому, що "сиділи і дивилися, хто переможе".

"Вони бачили, що відбувається, вони могли вийти на акції у Донецьку, не десять тисяч, а сто тисяч (осіб) і тоді Гіркін би туди не зайшов. А люди сиділи і свербіли. Порятунок потопаючих – справа рук самих потопаючих. Сидіти і чекати допомоги від інших – це радянський менталітет. Вставайте, боріться, піднімайтеся, піднімайте дупи, починайте читати політичну пресу, дивитися телевізор і аналізувати", - резюмував Мухарський.