Російський музикант Юрій Лоза зробив дивну заяву про винних у конфлікті Росії і України

Зокрема, він заявив, що росіяни й українці "один народ", а конфлікт між країнами вигідний Заходу.

Про це він розповів в 2016 році для видання Апостроф.

Так, композитор упевнений, що російсько-українські відносини були зіпсовані штучно, а конфлікт, що розгорівся, приніс користь США.

"Конфлікт не приніс користі ані Україні, ані Росії... В першу чергу Америці, яка, загалом-то, всю цю справу і підтримувала, розвязала. Вони зараз сидять і потирають руки, тому що для Америки будь-який бардак в Європі – це нові гроші, адже в усьому світі люди ховають гроші в доларах. Це я вам кажу як економіст. Тому Америка розв'язала близько 50 конфліктів в останні кілька десятків років. Під час усіх цих конфліктів люди ховали своїх капіталів в американських банках", - заявив він.

Лоза впевнений, що події Евромайдана стали причиною конфлікту між Україною і Росією.

"Прикидатися бідним родичем – це одна історія, а зовсім інша історія — прийти в Європу як рівний член. Коли Україні пообіцяли безвізовий в'їзд, Янукович не підписав цей документ тільки тому, що там було дуже багато всяких нісенітниць. Єдине, що він просив від українського суспільства — це часу на те, щоб розібратися з цим питанням: "дайте рік-два, і ми всі питання вирішимо". Ні, треба було скинути Януковича, причому абсолютно нелегітимним шляхом, потрібно було влаштувати цю криваву баню, Майдан…", - переконаний музикант.

Нагадаємо, скандальний Лоза розповів українцям, "хто їсть їх сало".

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