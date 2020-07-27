Російський актор, зірка фільму "Іронія долі, або З легким паром!" Олександр Ширвіндт несподівано занудьгував за Україною

Зокрема, він несподівано розповів, що після заборони на в'їзд в Україну "відчуває фізіологічну втрату" і дуже сумує за українськими містами Києвом та Одесою.

Про це йшла мова в одному з інтерв'ю 2020 року, передає Обозреватель.

В той же час Ширвіндт вказав, що сумує за Україною, однак не вважає, що його поїздка в Крим була приводом для заборони на в'їзд в країну. Ширвіндт покаявся перед Україною за поїздки в Крим та розповів, як сильно хоче приїхати в Україну.

"Я дуже сумую за Україною, бо, розумієш, зараз не можу поїхати до мами. У сенсі, в Одесу… Вона там народилася. Я не можу поїхати до тата в Харків. Тому що я невпускаємий, тому що я поїхав у Севастополь. Там були чудові хлопці з "Товариства книголюбів", вони мене покликали ввечері. А виявилося, що я сволота… І я, значить, через книголюбів в Севастополі не можу приїхати на батьківщину батьків. А я сумую за Одесою дуже…" – зазначив російський актор.

Також він додав, що не вважає анексований Росією Крим ні українською, ні російською територією. Півострів він назвав "своїм".

"Я коли бачу цю, значить, цілодобову полеміку щодо наших справ (Росії і України. – прим.ред.) з участю абсолютно дресированих політологів… Це театр. Але жах у тому… Крим ваш або Крим наш? Але Крим – мій. Ти розумієш? Він мій. Я в ньому виріс, в ньому жив, я в Україні знімався в семи картинах. "Вона вас любить" – це Київ. "Приходьте завтра" – це Одеса..." – розповів Ширвіндт.

Нагадаємо, відомий актор Ширвіндт приголомшив Путіна прямо в Кремлі, відео потрапило в мережу.

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