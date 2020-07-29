Російський актор Анатолій Пашинін, який воював на Донбасі на стороні України, жорстко висловився про українців

Своєю думкою він поділився в 2018 році в інтерв'ю виданню "Обозреватель".

"Якщо б я був потрібен українському народу...Я був потрібен на війні - мене направляли на війну, а якщо зараз не потрібен у громадському житті, до мене якісь питання? Насильно милим не будеш, я не збираюся бути насильно милим, але і приховувати правду, якщо українці - дурні і не розуміють, що вони просто руйнують майбутнє країни... Цього не можна робити. Навіть якщо ти просто мовчиш і згоден, і думаєш, що пройде п'ять років і все зміниться, так нічого не зміниться" – сказав Пашинін.

Він зазначив, що за українців ніхто не буде нічого робити і змінювати в країні, тому їм потрібно самим боротися за майбутнє своєї Батьківщини.

"Ніколи ніхто для вас нічого міняти не буде, жоден депутат ще не прийшов і не пофарбував ні в одному під'їзді власноруч перила, хоча часу у них - вагон. Я зараз дивлюся, як вони зустрічаються, одні слова і тільки, на що вони витрачають свій час?" – обурився Пашинін.

Раніше ми писали, що РФ сама віддасть окупований Крим через нестерпні умови.

Про це заявив колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак.

За словами чиновника, зараз в РФ буяє "політичний чад", проте запал росіян неминуче охолоне.

На його думку, Крим повернеться Україні ще швидше, ніж радянська влада виводила війська з цих країн.

Кремлю доведеться піти на такий крок через посилення антиросійських санкцій і потреб громадян, для яких буде важливіше новий гуманітарний вантаж, а не півострів.

"Потихеньку їх задушать. Нікуди вони не дінуться, і Крим тоді повернеться. А Путін або не буде – це вже не принципово", – резюмував Юрій Гримчак.

Нагадаємо, Медведєв встромив Путіну ножі в спину, їдка фотожаба порвала росіян.

Як повідомляла Politeka, розправа Путіна над Медведєвим у Кремлі розкрили головну таємницю.

Також Politeka писала, що Медведєв різко висловився про головне свято росіян, відео.