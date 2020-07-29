Все дуже просто

Виходець з Узбекистану відкрив секрет, як вибрати стиглу диню

Як повідомляє Politeka.net, секрет — в смужках.

Ось диня, яка за смаком схожа на картоплю.

А це диня ароматна і солодка, яку неможливо з'їсти і не обляпатись.

Ось вони, заповітні жовті смуги! На наступному фото їх ще краще видно (світло на фото різне, диня одна і та ж).

Раніше ми писали, що в Києві продають кавуни, в яких зашкалює вміст нітратів

Фотодоказ президент хокейного клубу "Кривбас" Олександр Шевченко опублікував на своїй сторінці в Facebook.

На фото видно, що нітратомір показує вміст нітратів – 570 мг на кг при нормі 60.

"Сьогодні заїхав по дорозі додому на Столичний ринок і купив два кавуна. З появою дітей у будинку з'явився нітратомір. Результат ви бачите на фото. На будь-якому ринку, наскільки я розумію, має бути лабораторія і різне г*вно продаватися там не має? Чи має? Або 1000 грн і можна радіоактивними ягодами торгувати? ", – написав Шевченко.

Раніше ми писали, що Уляна Супрун розповіла, чому не треба боятися нітратів, а також розвінчала міф про кавуни

«Якщо ви купували в цьому році кавун, напевно думали про те — не багато в ньому нітратів? Звичайно, адже всі чули про негативний ефект нітратів для нашого організму. У більшості людей слово «нітрат» — це синонім отрути. Та чомусь воно завжди асоціюється з кавунами», — зазначила Супрун.

Нагадаємо про стрибок цін в Україні: у НБУ розповіли, до чого бути готовими.

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