У Кабінеті міністрів розробили три можливих сценарії, за якими почнеться новий навчальний рік

Про це повідомляє Politeka.net, посилаючись на слова виконуючого обов'язки міністра освіти і науки Сергія Шкарлета під час засідання комітету освіти.

"Переважна більшість претендентів утворення 1 вересня традиційно підуть до навчальних закладів. Міністерство виступає за те, щоб навчальний процес проходив, як і раніше, в класах, аудиторіях, лабораторіях, спортзалах. Але з урахуванням карантинних обмежень. Органи управління освітою, керівники навчальних закладів отримають докладні алгоритми і роз'яснення щодо можливих дій та рішень в умовах адаптивного карантину ", - повідав Шкарлет.

Чиновник додав, що освітній процес буде заборонений в червоних зонах.

Згідно з повідомленням, уряд України допрацьовують три сценарії, на основі яких може в той чи інший час початися новий навчальний рік.

Відзначається, що якщо до 1 вересня зафіксовано низький рівень захворюваності, то варто очікувати відвідування навчальних закладів в штатному режимі.

Якщо ж ситуація погіршитися до високого рівня, то школярі і студенти почнуть заняття в дистанційній формі. При цьому, середній рівень захворюваності може передбачати змішану форму навчання.

Найбільш реальним і можливим в Україні вважають сценарій середнього рівня. Тоді в пріоритеті буде стоять дотримання соціальної дистанції з обов'язковим використанням засобів індивідуального захисту.

До сих пір залишається невідомий той факт, чи потрібно знаходиться учням на уроках в масках.

Нагадаємо, "Це злочин": одесити збунтувалися проти дистанційки в школах.

Як повідомляла Politeka, десятки тисяч абітурієнтів не зможуть вступити до вузів України, що відбулося.

Також Politeka писала, що в Україні різко змінюють правила вступу до вузів, новий закон вже підписаний.