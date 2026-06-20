Подорожчання продуктів у Чернігівській області розглядається як складова ширшого національного тренду.

Подорожчання продуктів у Чернігівській області фіксується на тлі очікуваного зростання вартості хліба в Україні, яке протягом найближчих місяців може додати до 6%, повідомляють галузеві оцінки, передає Politeka.

За ринковими прогнозами, щомісячна корекція цін може триматися близько 2%. Виробники намагаються утримувати плавну динаміку, однак зростання витрат поступово звужує можливості для стримування тарифів.

Основний тиск формують енергоресурси, логістичні послуги, добрива та інші елементи виробничого циклу. Додатковим фактором залишається вплив воєнної ситуації, що продовжує впливати на економічні процеси та планування у агросекторі.

Експерти зазначають, що витрати на обробку сільськогосподарських площ зросли орієнтовно на 35–40% у порівнянні з попередніми сезонами. Водночас обсяги врожаю в багатьох регіонах залишаються приблизно на тому ж рівні, що не дозволяє компенсувати здорожчання виробництва збільшенням пропозиції.

На цьому тлі агровиробники поступово закладають частину витрат у кінцеву ціну товарів. Це впливає не лише на хліб, а й на інші категорії щоденного попиту — від молочної продукції до бакалії та овочевих позицій.

У такій ситуації Подорожчання продуктів у Чернігівській області розглядається як складова ширшого національного тренду, де ціноутворення визначається сукупністю енергетичних, виробничих і логістичних чинників.

Аналітики не виключають, що наступними під тиском можуть опинитися м’ясні вироби, молочні товари та частина овочевого сегмента, зокрема так званий «борщовий набір».

Попри відсутність значних перебоїв у постачанні, ринок працює в умовах додаткових обмежень: дефіциту робочої сили, дорогих кредитних ресурсів і зростаючих витрат на транспортування.

У результаті навіть за стабільної наявності товарів у торгових мережах загальний рівень цін продовжує повільно, але системно підніматися.

Джерело: obozrevatel

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