У спеціальних центрах внутрішньо переміщеним мешканцям, у тому числі пенсіонерам, доступна гуманітарна допомога у Вінниці.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів та інших вразливих категорій ВПО доступна в Вінниці у центрі "ЯМаріуполь", повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті організації.

Маріупольські родини отримують комплексну підтримку в одному просторі, де створено комфортні умови для вирішення як нагальних, так і довгострокових потреб. У таких центрах внутрішньо переміщеним мешканцям надається широкий спектр соціальних, гуманітарних і консультативних послуг.

Зокрема, йдеться про гуманітарну допомогу в Вінниці у вигляді продуктових та гігієнічних наборів, що дозволяє частково покрити базові потреби сімей у складний період. Окрему увагу приділено психологічній підтримці: фахівці допомагають людям впоратися з наслідками пережитого стресу, втратами та тривожними станами, сприяючи поступовому відновленню емоційної рівноваги.

Важливою складовою роботи є юридичний супровід. Громадяни можуть отримати консультації щодо відновлення документів, оформлення соціальних виплат, а також підготовки заяв на компенсацію за зруйноване або пошкоджене житло. За потреби надаються і рекомендації щодо подальших юридичних кроків.

У межах медичного напрямку організовуються базові огляди, консультації лікарів і, за наявності, видача необхідних медикаментів.

Для сімей із дітьми облаштовуються ігрові простори, де малеча перебуває під наглядом вихователів, поки батьки отримують необхідні послуги. Також організовуються заходи дозвілля для різних вікових груп, що сприяє соціальній адаптації, інтеграції у нові громади та відновленню спілкування.

Окремо розглядаються індивідуальні запити відвідувачів, для яких підбираються відповідні варіанти підтримки залежно від конкретної ситуації.

Крім базових послуг, за підтримки партнерських організацій реалізуються додаткові ініціативи, сформовані відповідно до потреб маріупольців. Серед них — забезпечення дітей теплим зимовим одягом, а пенсіонерів — вітамінними комплексами для підтримки здоров’я.

Центр «ЯМаріуполь» Вінниця знаходиться за адресою вул. Соборна, 50. Час роботи: пн - сб з 8:00-18:00 години.

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