Про це він розповів в авторській програмі Валерія Савчука «Різні люди».

Як зазначає митрополит, він особисто знайомий з патріархом Єрусалимським Феофілом III вже більше 20 років, і він уже бував у Києві. Отож, переконаний він, Феофіл III справді може бути переговірником від Трампа у російсько-українській війні, він може приїхати не лише до москви, але і до Києва.

«Навіть про автокефалію він також колись мені казав. Казав, що наше питання буде вирішено. Я ще не розумів, яке питання, це було у березні 2018 року, у нас тільки у квітні почали говорити про те, що, можливо, автокефалія, а в жовтні цю автокефалію прийняли. Він знав про те, що буде автокефалія, у березні, коли я їздив з паломництвом і мав із ним зустріч. Але, каже, дуже велика проблема ведмедя і дракона. Ну, ведмідь – росія, а дракон – Китай. Тобто наче у таких сенсах він уже тоді бачив це, а це було 8 років тому», – розповідає митрополит Олександр.

За словами митрополита, спілкувався він із Феофілом III російською мовою, він нею володіє, тому що свого часу був у москві, очолював дипломатичну місію від єрусалимської церкви, представництво єрусалимської церкви у москві.

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