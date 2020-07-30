Азовський курорт Кирилівка в черговий раз піддався стихійного лиха

Як повідомляє Politeka.net, про це пишуть місцеві ЗМІ.

За словами очевидців, потужний шторм досяг кілька пляжних зон і змітав все на своєму шляху.

Стихія била ключем настільки сильно, що зносило парасольки, а пориви вітру досягали 30 м\с.

Крім цього, стали викликатися добровольці, які за допомогою металошукачів повертали відпочиваючим втрачені речі.

Повідомляється, що шторм тривав близько двох днів, зараз селище повертається до звичного життя. Відвідувачі стали повертатися на пляжі.

Раніше ми розповідали про трагедію в українській Кирилівці. Відомо, що трагедія на воді сталася в селищі Запорізької області вночі 19 липня. Також курорт заливав сильна злива, а дороги "перетворювалися" в річки.

Так, близько пів на другу ночі відпочиваючі витягнули з води тіло жінки без ознак життя. Загиблої виявилася 27-річна жінка, яка приїхала на відпочинок в Кирилівку з Дніпра.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що тіло виявили за Степко, по дорозі на Бирючий острів. Тіло жінки передали правоохоронцям для проведення судмедекспертизи.

Нагадаємо, медузи і кабани заполонили води Дніпра та Азовського моря: відео, що відбувається.

Як повідомляла Politeka, небезпечні істоти заполонили Азовське море, кадри: "Атакують відразу ..."

Також Politeka писала, що нова напасть обрушилася на Україну: "З води виходять з опіками", попередження медиків.