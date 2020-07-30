Українська письменниця Оксана Забужко зробила різке заяву про Третю світову війну

За її словами, в світі говорять про ймовірність Третьої світової війни, проте вона вже йде. Просто через те, що ми живемо в ХХІ столітті, ведеться війна дещо іншими способами. Закінчиться ж вона тоді, коли розвалиться Росія, яка посідає в цій війні найбільш активну позицію.

Таку заяву вона зробила 2017 року, передає видання Styler.

"Росія готувалася до зовсім іншої війни, яку зараз і веде. Не треба забувати, що Росія - це імперія, в якій найбільш досвідчені в світі спецслужби готувались до Тертьої світової. Протягом чотирьох поколінь з 1918 року ніхто не робив ніякої ревізії злочинів проти людства, скоєних ними! Це імперія НКВС, імперія ЧК", - зазначила вона.

На думку Забужко, Третя світова, яка зараз ведеться, є війною терористичною і являє собою ряд локальних конфліктів.

"Це можна помітити, зокрема, коли стежите за тим, як американські спецслужби відкривають зараз вплив Росії у своєму інтернеті: в твіттері, в фейсбуці. Як росіяни впливали не тільки на кампанію Трампа, але і проникали набагато глибше у справи різних країн. Це і є третя світова. Коли Росія розвалиться, це і буде кінцем третьої світової війни", - заявила письменниця Забужко.