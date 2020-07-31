На цей закон покладено великі сподівання

Президент Володимир Зеленський підписав документ, який передбачає важливі зміни в закон про освіту

Про це в п'ятницю, 31 липня, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Мова йде про Закон № 764-IX "ПРО внесення змін до пункту 3 розділу X "Перехідні та прикінцеві положення" Закону України "Про середню освіту" щодо розширення можливостей для трансформації освітньої мережі".

Документ передбачає зміни в підпункт 8 пункту 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про середню освіту" в новій редакції.

Відзначається, що завдяки поправкам українські школярі отримають більш широкий вибір типів закладів загальної середньої освіти, які засновники зможуть трансформувати санаторні школи-інтернати, а також можливість ліквідації цих шкіл.

Очікується, що таким чином органи місцевого самоврядування зможуть сформувати освітню мережу, яка буде відповідати потребам громади та забезпечити право кожного на освіту.

Нагадаємо, 13 червня 323 народних депутати підтримали законопроект №3719 в цілому.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Раніше повідомлялося, що в київських школах перед початком уроків звучатиме гімн України. Відповідне рішення було прийнято вчора, 30-го липня в ході сесії міськради.

Нагадаємо, діти підуть до школи не у всіх областях, жорстка умова Міносвіти: чого чекати з 1 вересня.

Як повідомляла Politeka, київські школярі кожен день будуть слухати гімн, деталі рішення.

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